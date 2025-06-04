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Dünya

Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye Ukrayna talebi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna'nın Rus askeri hava üslerine yönelik saldırılarla gerilimi tırmandırdığını belirterek, 'Hem Londra'nın hem de Washington'ın, bu tırmanış döngüsünü durduracak ve süreci sağduyuya yaklaştıracak şekilde tepki vermesini talep ediyoruz.' dedi.

AA4 Haziran 2025 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye Ukrayna talebi
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Ryabkov, başkent Moskova'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD ile ilişkileri normalleştirmek için gerekli adımları attıklarını söyleyen Ryabkov, "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, üzerinde çalıştığımız argümanları ve yaklaşımımızı dinlemek için öncekilerden daha eğilimli olduğunu düşünüyorum. Her halükarda diyalog kuruldu, farklı seviyelerde ilerliyor ve devam edecek." diye konuştu.

Ukrayna'nın Rusya'daki askeri hava üslerine gerçekleştirdiği saldırıları değerlendiren Ryabkov, söz konusu saldırıların Kiev'in sahip olmadığı coğrafi verilerle gerçekleştirildiğine dair önemli iddialar bulunduğunu dile getirdi.

Batı'da sürece dair sağduyunun hakim gelmesi gerektiğini kaydeden Ryabkov, "Hem Londra'nın hem de Washington'ın, bu tırmanış döngüsünü durduracak ve süreci sağduyuya yaklaştıracak şekilde tepki vermesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ryabkov, Ukrayna'nın ve başta İngiltere olmak üzere bazı ülkelerin sürece itidalli yaklaşmadığını savunarak, "Kiev rejiminin bu çirkin suç eylemleri açıkça gerilimin tırmandığına işaret etmektedir. Bu eylemlerin terörist niteliği herkes için açıktır." dedi.

  • rusya dışişleri
  • ukrayna saldırı
  • gerilim tırmanışı

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