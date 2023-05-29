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Dünya

Rusya'dan ABD'li Senatör Graham'a soğuk duş

Rusya İçişleri Bakanlığı, ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham'ı “arananlar listesi”ne aldığını duyurdu.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 12:52 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD'li Senatör Graham'a soğuk duş
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ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham'ın açıklamalarına Kremlin'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi, dün Graham'ın Rus askerlerinin ölmesiyle ilgili ABD desteğini öven açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada ise Graham'ın "arananlar listesi"ne eklendiği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Lindsey Graham, Cuma günü ülkenin başkenti Kiev'de bir araya gelmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yayınlanan montajlı videoda Graham, Rusların çatışmalarda öldüğünü belirterek, bunun ABD'nin harcadığı "en iyi para" olduğunu ifade etmişti. Graham'ın kullandığı ifadeler Rusya tarafından tepkiyle karşılanmış, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov konuya ilişkin açıklamasında, "Bir ülke için böyle senatörlere sahip olmaktan daha utanç verici bir şey düşünemiyorum" ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın Graham'ın sözlerine tepki vermesinin ardından Ukrayna, görüşmeye ait görüntülerin tamamını yayınlamış ve Senatörün ifadelerin farklı konulara ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Lindsey Graham ise yaptığı açıklamada hakkındaki eleştirileri reddederek, görüşmede yalnızca Washington'ın desteğiyle Ukraynalıların Rus işgaline karşı direnişini övdüğünü söylemişti.

ABD Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, birçok kez ABD'nin Ukrayna'ya yönelik artan askeri yardımlarını destekleyen açıklamalarda bulunmuştu.

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