Rusya'dan ABD'li teknoloji devine soruşturma

31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4842
  • 6,1547
  • 263.295
  • 98050.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan ABD'li teknoloji devi Apple'a haksız rekabetten soruşturma

Rusya'da, siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab’ın şikayetinin ardından, akıllı telefon uygulamalarındaki hakim konumunu kötüye kullanabiliyor olabileceği gerekçesiyle ABD'li tekonoloji şirketi Apple’a soruşturma açıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Tekel Önleyici Kurumu, Kaspersky Lab’ın şikayetinin ardından Apple’a soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada Kaspersky Lab’a ait ‘Safe Kids’ uygulamasının yeni versiyonunun Apple işletim sisteminde neden çalışmadığını araştırıldığı belirtildi.
 
Apple sisteminde Rusya yapımı uygulamanın fonksiyonlarında önemli ölçüde bir kayıp görüldüğü kaydedilen açıklamada Apple’ın kendi uygulaması olan Screen Time’ın, Kaspersky’ınki ile benzer fonksiyonlara sahip yeni bir versiyonunu çıkardığına dikkat çekildi.
 
Açıklamaya göre, Kaspersky’ın şikayeti sonrasında Apple’ın İOS uygulamalarının yayılması konusunda piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı çıkarımına varıldı. Apple'ın uygulamasını piyasaya sürülmesinin ardından basında Kaspersky Lab’ın yanı sıra benzer uygulamayı geliştiren dünya çapında 11 kuruluşun daha kendi uygulamalarıyla ilgili sorunlarla karşılaştığını bildirdiği yönünde haberler yer aldı. Sözgelimi Ukraynalı Kidslox ve İspanyol Qustodio kuruluşları da Avrupa Komisyonu’na Apple’la ilgili benzer şikayette bulundu.
 
(Sputnik)

Eski ortaklardan tekmeli tokatlı kavga! Dehşet anları kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan ABD'li teknoloji devine soruşturma

Rusya'dan ABD'li teknoloji devine soruşturma

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Barış Koridoru Mutabakatı' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Barış Koridoru Mutabakatı' açıklaması

Evrendeki büyük gizeme ışık tutacak araştırma

Evrendeki büyük gizeme ışık tutacak araştırma

Luiz Gustavo'nun yıllık ücreti Fenerbahçe'yi şaşırttı

Luiz Gustavo'nun yıllık ücreti Fenerbahçe'yi şaşırttı

Terör mevzileri böyle görüntülendi

Terör mevzileri böyle görüntülendi

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ürdün'e kaçıracaklardı... Son anda yakalandılar

Ünlü aktör ters dönen araçta sıkışan bebeği kurtardı

Ünlü aktör ters dönen araçta sıkışan bebeği kurtardı

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt

RTÜK Başkanı'ndan 'sansür' iddialarına yanıt
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Bahçesindeki verimi artırmak için bunu yapıyor

Bahçesindeki verimi artırmak için bunu yapıyor

Dünyanın en eski ve en derin gölü böyle görüntülendi

Dünyanın en eski ve en derin gölü böyle görüntülendi

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA