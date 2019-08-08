Rusya'dan ABD'li teknoloji devine soruşturma

Rusya Tekel Önleyici Kurumu, Kaspersky Lab’ın şikayetinin ardından Apple’a soruşturma açıldığını duyurdu. Açıklamada Kaspersky Lab’a ait ‘Safe Kids’ uygulamasının yeni versiyonunun Apple işletim sisteminde neden çalışmadığını araştırıldığı belirtildi.

Apple sisteminde Rusya yapımı uygulamanın fonksiyonlarında önemli ölçüde bir kayıp görüldüğü kaydedilen açıklamada Apple’ın kendi uygulaması olan Screen Time’ın, Kaspersky’ınki ile benzer fonksiyonlara sahip yeni bir versiyonunu çıkardığına dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, Kaspersky’ın şikayeti sonrasında Apple’ın İOS uygulamalarının yayılması konusunda piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı çıkarımına varıldı. Apple'ın uygulamasını piyasaya sürülmesinin ardından basında Kaspersky Lab’ın yanı sıra benzer uygulamayı geliştiren dünya çapında 11 kuruluşun daha kendi uygulamalarıyla ilgili sorunlarla karşılaştığını bildirdiği yönünde haberler yer aldı. Sözgelimi Ukraynalı Kidslox ve İspanyol Qustodio kuruluşları da Avrupa Komisyonu’na Apple’la ilgili benzer şikayette bulundu.

(Sputnik)