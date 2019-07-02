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Rusya’dan ABD’nin nükleer silahsızlanma önerisine destek

Rusya, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusunda çok taraflı anlaşma önerisini desteklediğini açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Valdai Uluslararası Tartışma Kulübü’nde yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD’nin nükleer silahsızlanma anlaşmalarının sayısını artırma konusundaki tutumunu desteklediğini belirtti.
 
Sorunların çözümüne yönelik sinyalleri çok ciddiye aldıklarını ifade eden Ryabkov, şunları kaydetti:
 
“Bu tür silahlar üzerinde çok taraflı kontrole geçiş üzerinde uzun süredir konuşuyoruz. Son yıllarda ve ABD-Rusya ikili formatı olan bu sürecin katılımcı sayısını artırma fikrinin artık hayata geçirilmesini umuyoruz.”

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