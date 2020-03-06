Rusya'dan ABD'ye nükleer kapasite ve kabiliyeti arttırma suçlaması

06 Mart 2020 Cuma 17:46 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 17:52

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD, nükleer kapasitesine yeni kabiliyet kazandırma amacında ki bu da onların kullanım olasılıklarını artırıyor." dedi.

"Washington'un sadece nükleer kapasitesini arttırmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanım imkanlarını da önemli ölçüde yükselten yeni kabiliyetler sağlamaya çalıştığına dikkati çekmek istiyoruz." diyen Zaharova, "Özellikle de ABD'nin alçak güçteki silah yelpazesini genişletme hamleleri... Buna stratejik konumlanma araçları için tasarlanmış mühimmatların geliştirilmesi ve konuşlandırılması da dahil." diye konuştu.

"Bu, nükleer silah kullanma eşiğini açıkça düşürüyor." ifadesini kullanan Rus sözcü, Washington'ın, nükleer bir açmazı gerçek politik seçenek olarak gördüğünü ve şu anda da gerekli potansiyeli yaratmak için mücadele ettiğini dile getirdi.

Maria Zaharova'ya göre ABD, Rusya ve Çin'i dış tehdit olarak gösteriyor, zira yıkıcı eylemlerinin "daha meşru görünmesini" sağlamayı amaçlıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınırlayıcı yasalar olmaksızın yapılan sınırsız askeri birikim hiçbir yere götürmez. Ulusal güvenliği korumanın çok daha etkili yolu, silah kontrolü ve diğer ülkelerle bağ kurma politikasını sürdürmektir. Biz de ABD'yi tekrar tekrar bunu yapmaya çağırıyoruz."