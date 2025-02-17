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Dünya

Rusya'dan ABD'ye büyük jest! Tutukladığı Kalob Byers'i serbest bıraktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 7 Şubat'ta uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 28 yaşındaki ABD vatandaşı Kalob Byers, serbest bırakıldı. Byers'in, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne teslim edildiği belirtildi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 20:59 - Güncelleme:
Rusya'dan ABD'ye büyük jest! Tutukladığı Kalob Byers'i serbest bıraktı
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Rus basınında yer alan haberlere göre, 7 Şubat'ta Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda gözaltına alınan ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklanan 28 yaşındaki Byers, serbest bırakıldı.

Byers, dün gece ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'ne teslim edildi.

Bu hamleyle, ABD ve Rusya heyetlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilebilmesine yönelik Suudi Arabistan'da yarın yapacağı görüşme öncesi, Moskova ile Washington arasındaki gerginliğin azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Byers'in serbest bırakılmasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Moskova yönetiminin, Suudi Arabistan'daki muhtemel görüşmelerde "Rus-Amerikan ilişkilerinin tüm karmaşık yapısının yeniden kurulmasını" görüşmeyi beklediğini, "bu nedenle bazı olayların bu bağlamda değerlendirilebileceğini" söylemişti.

RUSYA, ABD VATANDAŞI FOGEL'İ DE SERBEST BIRAKMIŞTI

Beyaz Saray, 11 Şubat'ta, Rusya'nın, 2021 yılından bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşı Marc Fogel'i "iyi niyet göstergesi" olarak serbest bıraktığını açıklamıştı.

Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve çıkarıldığı mahkemece 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

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