Trump'ın nükleer açıklamasına Rusya'dan sert tepki: Çok tehlikeli bir adım

Rusya, ABD Başkanı Trump'ın Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekileceği yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Rusya'yı stratejik istikrar konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalıştığını vurguladı.

ABD'nin 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması’ndan çekileceğini açıklayan Başkan Donald Trump'a ilk yanıt, "Çok tehlikeli bir adım" diyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan geldi.

Trump'ın söz konusu açıklaması ve ABD'nin şantaj girişimlerinden endişe duyduklarını dile getiren Ryabkov, Moskova'yı stratejik istikrar konusunda taviz vermeye ikna etmeye çalışan Washington'ın bu eylemlerini kınadı.

Ryabkov, Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamaların ise temelsiz olduğunun altını çizdi, bu suçlamalarla ABD'nin kendi ihlallerini örtbas etmeye çalışıyor izlenimi yarattığına dikkat çekti.

ABD'nin anlaşmalardan tek taraflı olarak çekilmesi halinde Rusya'nın askeri seçenekler de dahil bir dizi karşı önlem alacağını vurgulayan Rybakov, Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması ile ilgili sorunların çözülmesi için ABD ile diyalogda ısrarcı olacaklarını da belirtti.

(Sputnik)