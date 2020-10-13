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Dünya

Rusya'dan ABD'ye eleştiri: Anlaşmalara uymuyorlar

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklanda, 'ABD, kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor.' dedi.

AA13 Ekim 2020 Salı 19:43 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 19:43
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemediğini söyledi.

Lavrov, Valday Uluslararası Tartışma Kulübünce düzenlenen toplantıda, ABD'nin ve Avrupa Birliği’nin (AB) siyasetini değerlendirdi.

ABD’nin birçok uluslararası anlaşmadan çekildiğine dikkati çeken Lavrov, "ABD, uluslararası sahada ekonomi, ticari ve herhangi bir alanda kendi eylemlerini kısıtlayan anlaşmaları uygulamak istemiyor." dedi.

Lavrov, ABD’nin yaptırım, tehdit ve ültimatom gibi araçları kullanarak yıkıcı bir politika izlediğini ifade etti.

- "Onlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz"

AB ve Rusya arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, "Batı'da dış siyasetten sorumlu şahıslar, karşılıklı saygı çerçevesinde konuşmaya ihtiyaç duyulduğunu anlamıyor. Muhtemelen bir süreliğine onlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz." diye konuştu.

Lavrov, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Rusya ile jeopolitik ortağı olamadıkları" yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatarak "İstedikleri gibi olsun." dedi.

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