Rusya'dan ABD'ye 'Filistin' tepkisi

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

AA muhabirinin, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrail dahil Orta Doğu'ya gerçekleştirdiği ziyaretiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, Gazze Şeridi'ndeki krizin başlamasından bu yana hem uluslararası arenada hem de ikili görüşmelerde, uzun vadeli bir ateşkes sağlanması ve Gazze halkına insani yardımın acilen sağlanması gerektiğini defalarca dile getirdiklerine dikkati çekti.

Zaharova, "Bölgede yaşanan trajik olaylar, Orta Doğu sorununun çözümüne yönelik siyasi ufuk net şekilde belirlenmeden, çatışma bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasının mümkün olmayacağını bir kez daha açıkça gösteriyor." dedi.

ABD'nin Orta Doğu'daki eylemlerini eleştiren Zaharova, "Amerikalı temsilciler, alaycı bir şekilde iki devletli formül dahil Filistin-İsrail meselesinin çözümünün temellerine bağlı olduklarını açıklıyorlar. Onlar, son birkaç yılda barış sürecini tamamen gasbeden ve Filistin sorununun çözümüne yönelik uluslararası hukuki temellerin aşınmasını teşvik eden kendileri değilmiş gibi hareket ediyorlar. ABD'nin bu başarısız rotası sonucunda Orta Doğu'da benzeri görülmemiş bir patlama oldu." diye konuştu.

Zaharova, BM ve BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında ve uluslararası yasal çerçevede Filistinliler ve İsrailliler arasında kapsamlı siyasi diyaloğun yeniden başlatılması gerektiğini belirterek "Bu müzakerelerin sonucunda 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

- "ABD'de insan haklarına saygı gösterilip gösterilmediğinin denetlenmesi gerekiyor"

ABD'de çeşitli üniversitelerde Filistin'e destek amaçlı dayanışma gösterilerine değinen Zaharova, "ABD'de gerçekten öğrenciler tarafından büyük çapta protestolar düzenleniyor. Öğrenciler Filistin halkına destek sloganları atarak sokaklara çıkıyor. Bu gösteriler, ABD'nin Vietnam'daki savaşına karşı yapılan protestoları andırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, ABD güvenlik güçlerinin göstericilere sert şekilde müdahale ettiğine ve gösterilerde birçok kişinin gözaltına alındığına dikkati çekti.

ABD'lilerin sürekli herkese ders verdiğini ifade eden Zaharova, "(ABD'liler) başta Rusya olmak üzere başka devletlerin iç işlerine karışıyorlar. Bu sefer, Washington'ın kendi sorunlu noktalarına, büyüyen sorunlarına dikkat etmesi gerekiyor. ABD'de gençler ve kadınlar dahil insan haklarına saygı gösterilip gösterilmediğinin denetlenmesi gerekiyor. Amerikan kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar ABD hükümetine doğru sorular soracağını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Amerikan polisinin barışçıl göstericilere yönelik eylemlerini kınayan açıklamalar yapacağını umuyorum." diye konuştu.

- "İngiltere, Batı'nın Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü kabul etti"

Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk kez Batılı politikacı, Batı'nın Ukraynalıların eliyle Rusya'ya karşı savaş yürüttüğünü açıkça kabul etti. Soru şu: kendini sözde medeni bir devletin liderlerinden biri olarak tanımlayarak bu kadar deli olmak mümkün mü? Bundan ziyade, nükleer ülkelerin söz konusunu olduğunu hatırlamayacak kadar böyle hafıza kaybı yaşamak mümkün mü?"

Zaharova, Ukrayna krizinin çözümü ile ilgili tekliflere açık olduklarını belirterek "Güvenlik alanındaki çıkarlarımızı dikkate alarak gerçeğe dayalı ciddi önerileri değerlendirmeye hazırız. Ancak tehdit ve şantaj dili bizim için kabul edilemez." dedi.