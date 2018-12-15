Rusya, ABD'ye Fırat'ın doğusuyla ilgili nota verdi

Konaşenkov açıklamaları şu şekilde:

"Rusya´nın ilk notasında ABD´nin kontrolü altında olan Fırat´ın doğusundaki Suriye topraklarında artan Kürt-Arap çatışması nedeniyle duyulan derin endişe dile getirildi. ABD´nin desteklediği "Özerk İdare"nin ne siyasi alanda, ne de sivil yaşam ve sosyoekonomik altyapıda hiçbir gelişmeyi elde edemediği belirtildi.

Ayrıca, Amerikanın kontrol ettiği Fırat´ın ilerisindeki bölgelerden hammadde ticareti Suriye ekonomisinin düzelme perspektiflerini olumsuz etkiliyor. Bununla birlikte ABD´nin yönettiği uluslararası koalisyon 6 aydır Hadjin bölgesinde DEAŞ'ı yok etme sürecini tamamlayamıyor. Bölgede 2 bin teröristin son aylarda ABD´nin yönettiği koalisyonun saldırılarıyla en az 1500 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiği Fırat´ın doğu kıyısı çevresinde 9 şehri elinde tutmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Şoygu´nun ABD Savunma Bakanı´na mesajında zor koşullarda 50 binden fazla Suriyeli'nin hayatta kalmak zorunda olduğu "Er Rukban" mülteci kampında çözülmeyen soruna dikkat çekildi. Er Rukban´daki mültecilerin gerekli yardımı kabul etmesi ve onların evlerine dönemlerinin organize edilmesi için asıl engel Amerika´nın Et Tanf´daki askeri üssü ve o bölgede ABD´nin kontrolü altındaki silahlı örgütlerdir. İkinci notada Rus Bakan ABD´li Bakan´a Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması konusunda iki tarafın fikir ayrılıklarını görüşmeyi teklif etti.

Rusya tarafının Pentagon ile tüm aktüel sorunlarda açık diyaloğa hazır olduğunun altı çizildi. 3 gün sonunda bile Rusya Savunma Bakanlığı´nın bu teklifine Amerika´dan formal bir tepki bile gelmedi. Tüm bunlar Amerika tarafının Rusya ile bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasındaki aktüel sorunları çözmek için profesyonel diyalog kurmak istemediğini gösteriyor."