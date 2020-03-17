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Dünya

Rusya'dan ABD'ye İran çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

AA17 Mart 2020 Salı 07:53 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 08:33
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Kovid-19 salgınında bilançonun ağırlaştığı İran'a uyguladığı ambargodan kaynaklanan "haksız duruma" sessiz kalınamayacağı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ABD'nin yaptırımları yüzünden salgınla etkin mücadele edilemediği yönündeki ifadeleri hatırlatılan açıklamada, milyonlarca İranlıya gerekli tıbbi malzeme sağlanamadığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin insani olmayan politikalarının son derece endişe verici olduğu vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Temel insan haklarına darbe vuran İran'a yönelik yaptırımları hızla kaldırması için ABD'ye şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Dünyada salgın devam ederken hırslarını tatmin etmek için Washington'da uydurulmuş temelsiz jeopolitik hesaplaşmaların zamanı değil."

Umreden dönen vatandaşlar gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor

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