31 Ekim 2025 Cuma
Dünya

Rusya'dan ABD'ye nükleer resti

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, herhangi bir ülkenin nükleer denemelere başlaması halinde aynısını yapacaklarını belirterek 'Bu, gerekli bir adım olur.' dedi.

AA31 Ekim 2025 Cuma 15:55
Rusya'dan ABD'ye nükleer resti
Şoygu, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) Halkları" festivalinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın nükleer denemeler yapması ihtimalini değerlendiren Şoygu, "Eğer birileri nükleer denemelere başlarsa, elbette biz de aynısını yapacağız. Bu gerekli bir adım olur. Eğer bu denemeler yapılmazsa, biz de yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şoygu diğer yandan, "nükleer denemelerin durdurulmadığını ancak fiziki olarak değil, teknolojiler aracılığıyla modeller üzerinde yapıldığını" belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, Rusya'yı güçle yenmeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına (Pentagon) "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump'tan Xi görüşmesi öncesi "nükleer" talimat

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

