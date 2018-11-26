Rusya'dan ABD'ye sert çıkış: İlişkiler geri dönüşü olmayan bir yola sürüklenir
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik uyguladığını söylediği faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın Rusya'ya yönelik uyguladığını söylediği faaliyetler hakkında açıklamalarda bulundu.
Lavrov, Rusya sınırları yakınlarında ABD ve diğer ülkelerin gerilimi artırmaya yönelik faaliyetlerin ilişkileri geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyebileceği uyarısında bulundu.
(Hürriyet)
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