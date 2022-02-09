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Dünya

Rusya'dan ABD'ye sert teki: Aptalca şeyler yapmayın

ABD'nin, Ukrayna'ya THAAD anti-balistik füze yerleştireceği ile ilgili iddialara sert tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin,'Amerikalıları aptalca şeyler yapmamaya davet ediyoruz' dedi.

IHA9 Şubat 2022 Çarşamba 15:46 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:46
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Rus basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı bir haberinde, ABD'nin, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne THAAD anti-balistik füze sistemlerini yerleştireceğini yazmasının ardından Rusya'dan açıklama gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, ABD'nin, Ukrayna'ya füze sistemleri sevk etme ihtimalini sert sözlerle eleştirerek, "ABD'li meslektaşlarımızı aptalca şeyler yapmamaya, sağduyulu davranmaya ve mevcut durumu daha da ileriye taşıyarak bu durumdan faydalanmamaya çağırıyoruz. Bu, içinden çıkılması güç bir yol ama bir çıkış yolu bulunacaktır" açıklamasını yaptı. ABD ile diyaloğu sürdürme niyetlerinin olduğunu ifade eden Pankin, "En üst düzeyde dahil çeşitli seviyelerde diyaloğa hazır olduğumuzu söylüyoruz. Biz, daha fazla diplomatik yöntem kullanacağız fakat görünüşe göre meslektaşlarımız başka şeylerle ilgilenecek" dedi.

  • Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin
  • THAAD anti-balistik füze

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