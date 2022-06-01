Rusya'dan ABD'ye sert tepki: Yangına körükle gidiyorlar

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 98. gününe girdi.



KREMLİN SÖZCÜSÜ PESKOV: ABD YANGINA KÖRÜKLE GİDİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere verdiği brifingde gündeme dair konuları değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya daha gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat sağlama kararına değinen Peskov, "Burada yeni bir şey olmadığını her zaman söylüyoruz. ABD'nin kasıtlı bir şekilde yangına körükle gittiğine inanıyoruz. ABD'nin silah tedariki, Kiev'in barış görüşmelerine olan arzusunu uyandırmasına katkıda bulunmuyor" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin bu silahlarla Rus topraklarına saldırmayacaklarına yönelik sözlerine Kremlin'in güvenip güvenmediği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır. Güvenmek için bu sözlerin tutulduğuna dair tecrübe olması gerekir. Ne yazık ki böyle bir tecrübemiz yok" diye konuştu.



Peskov, Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Donbas bölgelerinde Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği yerlerdeki insanların kendi geleceklerine karar vermeleri gerektiğini ve Kremlin'in "en iyi kararı" vereceklerinden şüphe duymadığını söyledi.

Putin ile Zelenski arasında görüşme ihtimalinin dışlanmadığını söyleyen Peskov, Ukrayna ile barış anlaşması üzerinde yürütülen çalışmaların uzun zaman önce durduğunu ve yeniden başlamadığını kaydetti.

"DERİN BİR GIDA KRİZİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

Küresel gıda krizinden bir kez daha Batılı ülkeleri sorumlu tutan Peskov, Rusya'ya uygulanan yaptırımları yasa dışı olarak nitelendirdi. Peskov, "Bize karşı yasa dışı kısıtlamaların getirilmesi, Rusya'nın hiçbir şekilde engellememesine rağmen Karadeniz'e giden yolu mayınlayan ve oradan tahıl sevkiyatı yapmayan Ukraynalı yetkililerin eylemleri sonucu potansiyel olarak çok derin bir gıda krizinin eşiğindeyiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:45 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington yönetiminin Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri tedarik etme kararına tepki göstererek, "ABD'nin kasıtlı bir şekilde yangına körükle gittiğine inanıyoruz. ABD'nin silah tedariki, Kiev'in barış görüşmelerine olan arzusunu uyandırmasına katkıda bulunmuyor" dedi.

13:28 Rus ordusunun, Ukrayna'nın Herson şehrinde Ukraynalılara Rus vatandaşlığı vermeye başladığı öğrenilirken, Ukrayna'nın Luhansk Valisi Sergey Gayday ise Luhansk bölgesinin yüzde 70'inin Rus ordusu tarafından kontrol edildiğini açıkladı.

13:21 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bir gün içinde Donetsk bölgesinde 1 Su-25 savaş uçağı, Harkiv bölgesinde de 1 Mi-8 askeri helikopter düşürdüklerini bildirdi.

12:30 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya "Iris-T" tipi hava sistemi sağlayacaklarını bildirdi.

12:00 İsviçre, Danimarka'nın Ukrayna'ya İsviçre üretimi zırhlı personel taşıyıcı gönderme talebini, tarafsızlık politikasını gerekçe göstererek veto etti.

11:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında en az 243 çocuğun hayatını kaybettiği, 446 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

10:30 Savaşın ilk günlerinde Rusya saldırılarının yoğun yaşandığı Ukrayna'nın başkentine yakın bölgelerdeki mayınlar, uzman ekipler tarafından temizleniyor.

10:25 Rus enerji şirketi Gazprom, Shell Energy Europe ve Danimarkalı Orsted şirketine doğal gaz sevkiyatının tümüyle durdurulduğunu bildirdi.

07:10 Ukrayna'nın Mariupol kentinden Rus işgalinin başlamasından bu yana ilk kuru yük gemisi Rusya'ya doğru yola çıktı.

07:00 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde Avrupa Birliği (AB) liderlerinin uzlaşı sağlamasının ardından yaptığı açıklamada, "Yaptırımların net bir amacı var, Rusya'nın bu savaşı sona erdirmesi ve birliklerini geri çekmesi" dedi.

06:00 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya-Ukrayna savaşındaki barış girişimleri nedeniyle Türkiye'ye 'son derece minnettar' olduğunu bildirdi.

05:00 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Harkiv Oblastı'nın merkezi olan Harkiv kentinde saldırılar sonucu zarar gören yerleşim yerleri görüntülendi.

04:00 ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Ukrayna'ya yönelik 700 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıklayacağı ve bu paket kapsamında Ukrayna'ya "Yüksek Performanslı Topçu Roketi Sistemi (HIMARS)" ismi verilen füze sistemini göndereceği bildirildi.

03:30 ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya ile savaşında kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıkladı.

03:00 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı durdurmak için çaba harcamaya hazır olduklarını söyledi.

02:00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma konusundaki diplomatik çabalarını ve Ukrayna gıdalarının ihracatına yol bulma çabalarını desteklediklerini söyledi.

01:00 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

00:50 Rus milyarder Roman Abramovich'in Avrupa Birliği'nin (AB) kendisi hakkında aldığı yaptırım kararlarına karşı AB Mahkemesinde dava açtığı bildirildi.

00:00 ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rus tahıl ve gübresine Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırım uygulanmadığını belirterek, nakliye şirketlerine güvence vermeye hazır olduklarını söyledi.