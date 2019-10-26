Rusya Savunma Bakanlığı baş sözcüsü Igor Konashenkov yaptığı basın toplantısında, “Vaşington şu anda ne yapıyor? Doğu Suriye’deki petrol alanlarını silahlı kontrol altında tutuyor. Basitçe konuşacak olursak, uluslararası bir devlet haydutluğu yapıyor.” Suriye petrol rezervlerinin ve diğer maden kaynaklarının yalnızca Suriye Arap Cumhuriyeti’ne aittir. Daeş teröristlerine veya sözde Daeş teröristlerinden koruyan Amerikan askerlerine değil." ifadelerini kullandı.

Bakanlık sözcüsü, petrolün hem ABD askerleri hem de özel askeri kuruluşların paralı askerleri (PMC) tarafından korunan tanker kamyon konvoylarında kaçırıldığını söyledi.

Konaşenkov, petrol çıkarma, “Doğu Suriye'nin Özerk Yönetimi” adı altında oluşturulan ABD kontrolündeki bir şirket tarafından yapıldı ve Kaçakçılık gelirinin aracı şirketlerden ABD istihbarat teşkilatına ve PMC banka hesaplarına geçtiğini söyledi.

Konaşenkov, ABD'li resmi kuruluşların Suriye petrolünden ayda 30 milyon dolardan fazla gelir sağladığını da bildirdi.

Bakanlık sözcüsü, “Ne uluslararası hukuk ne de Amerikan mevzuatı, ABD birliklerinin Suriye hidrokarbon rezervlerini Suriye'nin kendisinden ve insanlarından koruma hedefini haklı çıkaramaz” dedi.