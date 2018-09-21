Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya’dan ABD'ye: Teröristlere gerçek bir savaş başlat

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin teröristlerle flört etmeyi bırakarak ve onlara karşı gerçek bir savaş başlatmasını umduklarını açıkladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, ABD’den teröristler ile flört etmeyi bırakıp onlara karşı gerçek bir savaş başlatmasını beklediklerini belirtti.
 
Yayınlanan bildirgede, Moskova'nın terörle mücadele konusunda Washington ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ABD’nin aşırı grup yanlıları ile bağlantısının çok önceden kesilmesi gerektiği ve bu bağın koparılamaması sebebi ile birçok terörist girişimin önüne geçilemediği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEKNOFEST´te Kenan Sofuoğlu rüzgarı

TEKNOFEST´te Kenan Sofuoğlu rüzgarı

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında kaçıncı Statistics Times açıkladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

TEKNOFEST, İstanbul Yeni Havalimanı'nda başladı

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

Sosyal skor 2020’de kullanıma girecek

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA