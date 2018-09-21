Rusya’dan ABD'ye: Teröristlere gerçek bir savaş başlat
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin teröristlerle flört etmeyi bırakarak ve onlara karşı gerçek bir savaş başlatmasını umduklarını açıkladı.
- İHA
Rusya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklamada, ABD’den teröristler ile flört etmeyi bırakıp onlara karşı gerçek bir savaş başlatmasını beklediklerini belirtti.
Yayınlanan bildirgede, Moskova'nın terörle mücadele konusunda Washington ile işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca ABD’nin aşırı grup yanlıları ile bağlantısının çok önceden kesilmesi gerektiği ve bu bağın koparılamaması sebebi ile birçok terörist girişimin önüne geçilemediği belirtildi.
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