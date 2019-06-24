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Rusya'dan ABD'ye uyarı: Küba Füze Krizi'ne benzer bir krizi tetikleyebilir

Rusya ABD'yi, INF'den çekilme sonrası Avrupa'ya füze konuşlandırma kararının 'Küba Füze Krizi'ne benzer bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

  • star.com.tr
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Rusya, Washington yönetiminin Şubat 2019'da Orta Menzilli Nükleer Kuvverler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesiyle beraber, devreye alınan ''Avrupa'ya daha çok füze yerleştirme'' planı ile ilgili uyarıda bulundu.
 
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin füze sistemlerini Rusya'nın sınırlarına yakın bölgelere konuşlandırma kararının yalnız bölgedeki gerginliğin artmasına neden olmayacağını, Küba Füze Krizi'ne benzer bir krizi tetikleyebileceğini belirtti.
 
Ayrıntılar geliyor...

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