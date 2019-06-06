Rusya'dan ABD'ye ‘Venezuela’ uyarısı: Felaket olur



St. Petersburg’daki ekonomik bir forumda konuşan Vladimir Putin, Rus askeri teknoloji uzmanlarının kontrat gereği zorunlu olan donanım hizmeti vermek için Venezuela'da kaldığını söyledi.



Bununla birlikte Putin, Moskova'nın yakın bir Rus müttefiki olan Venezuela'da herhangi bir özel askeri üs kurmadığını söyledi.