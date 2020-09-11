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Dünya

Rusya'dan AB'ye çağrı: Tek taraflı yaptırım siyasetinden vazgeç

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'ne (AB) tek taraflı yaptırım politikasından vazgeçme çağrısı yaptı. Zaharova, AB'nin 'yıkıcı bir siyaset' izlediğini belirterek, 'AB'yi, uluslararası hukuk normları ve ruhuna uygun olmayan tek taraflı kısıtlamaları uygulama siyasetinden vazgeçmeye çağırıyoruz.' dedi.

AA11 Eylül 2020 Cuma 14:01 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 14:01
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Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 aylığına uzatma kararını değerlendiren Zaharova, "Bu adımı, AB'nin kendisini sürüklediği çıkmazdan kurtulmak için kaçırılan bir fırsat olarak kabul ediyoruz." yorumunu yaptı.

Zaharova, AB'nin "yıkıcı bir siyaset" izlediğini belirterek, "AB'yi, uluslararası hukuk normları ve ruhuna uygun olmayan tek taraflı kısıtlamaları uygulama siyasetinden vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

- "ABD, İKİLİ İLİŞKİLERİ KÖTÜLEŞTİRME NİYETİNDE"

ABD'nin 2020 başkanlık seçimlerini etkilemeye kalkıştıkları gerekçesiyle Rusya bağlantılı 4 yetkiliyi yaptırım listesine almasına da tepki gösteren Zaharova, şunları kaydetti:

"Washington, eylemleriyle ikili ilişkileri kötüleştirecek yolu izleme niyetinde. Bu tür eylemler, Washington'un ulaşmak istediği sonucu sağlamayacak."

Zaharova, Rusya'nın ABD'deki seçimlere karışmadığını ve karışmayı düşünmediğini savundu.

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