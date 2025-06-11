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Dünya

Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı: Piyasalara olumsuz yansır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyatı düşürme planının enerji piyasalarında istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Rusya'dan AB'ye petrol uyarısı: Piyasalara olumsuz yansır
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB), Rus petrolüne uyguladığı tavan fiyatta üst sınırı düşürme girişiminin enerji piyasalarına olumlu yansımayacağını belirterek, "Rusya'nın bu tür kararların olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için çok fazla deneyimi var." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Moskova ile Kiev arasındaki esir ve ceset değişimiyle ilgili Peskov, "Ukraynalılarla temaslarımız devam ediyor. Rusya her zaman üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeye hazır. Ukrayna tarafının da bu ilkeye ve İstanbul'da varılan anlaşmalara uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, AB'nin, Rus petrolüne uyguladığı varil başına 60 dolarlık tavan fiyatta üst sınırı düşürme girişiminde bulunmasını değerlendirirken, "Bu tür kararlar, uluslararası enerji piyasalarının ve petrol piyasasının istikrara kavuşmasına katkıda bulunmuyor. Rusya'nın bu tür kararların olumsuz sonuçlarını en aza indirmek için çok fazla deneyimi var." diye konuştu.

Sözcü Peskov, ABD ile ikili ilişkilerde "rahatsız edici" konuları ele almak için doğrudan temas halinde olduklarını belirterek, "İkili ilişkilerde tıkanmalar var ve elbette, herhangi bir hızlı sonuç alınması beklenemez." dedi.

ABD ile İran arasında nükleer programa ilişkin yürütülen görüşmelere de değinen Peskov, Rusya'nın, İran'ın ilave nükleer yakıtının nakli de dahil görüşmelere destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

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