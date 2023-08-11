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Dünya

Rusya'dan açıklama: Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırmaya çalıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 12:12 - Güncelleme:
Rusya'dan açıklama: Ukrayna, Moskova'ya İHA ile saldırmaya çalıştı
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Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün, gün içinde Kiev rejiminin Moskova'daki bir nesneye İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

Rus elektronik harp araçlarıyla İHA'nın Moskova'nın batısındaki bir ormanlık alana düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Engellenen terör saldırısı sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi." ifadesine yer verildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir İHA'nın şehrin üzerinde uçmaya çalıştığını belirterek "Hava savunma sistemlerinin çalışması sonucunda İHA imha edildi. Karamışevskaya Naberjnaya bölgesine İHA parçaları düştü, kimse yaralanmadı. Ciddi bir hasar yok. Acil servisler olay yerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarındaki görüntülerde 67 No'lu Şehir Hastanesi yakınlarındaki bir ormanlık alana İHA enkazının düştüğü ve duman yükseldiği görüldü.

Öte yandan Moskova'daki Vnukovo Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, havalimanı bir süreliğine uçuşlara kapatıldı, daha sonra tekrar açıldı.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın geçen ay Moskova'ya 3 defa, bu ayın başlangıcından bu yana da 4 defa ayrı ayrı saldırılar düzenlediğini, ölü ve yaralı bulunmadığını bildirmişti.

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