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Rusya’dan Adana Mutabakatı’nda değişikliğe destek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Suriye’nin gerekli görmesi halinde, Adana Mutabakatı’nda birtakım değişiklikler yapılmasını destekleyeceklerini söyledi.

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Başkent Moskova’da Bulgar mevkidaşı Yekaterina Zahariyeva ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Lavrov, “Türkiye ile Suriye arasında diyalog kurulması tabii ki gerekli. Bu hususta biz de destekleyici rolü oynamaya, söz konusu teması teşvik etmeye hazırız. Ankara ile Şam arasında diyalogun, 1998’de imzaladıkları Adana Mutabakatı’na dayandırılması gerektiği açık. Nihayetinde taraflar temasları esnasında söz konusu mutabakatı bir biçimde netleştirmek ya da onda birtakım değişiklikler yapmayı gerekli görür, bunu karşılıklı olarak kabul edilir bulurlarsa, bu onların kararı olur, tabii ki biz de bunu kabul eder ve destekleriz” dedi. Lavrov ayrıca, Suriye topraklarında yasa dışı silahlı örgütlerin bulunmasını istemediklerini kaydetti. 

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