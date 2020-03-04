Rusya'dan akla ziyan açıklama: Şam'a haksızlık yapılıyor

star.com.tr 04 Mart 2020 Çarşamba 12:04 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 12:19

Rusya, insanların yaşama hakkı başta olmak üzere tüm haklarını kimyasal silahlarla, bombalarla gasp eden Esed'i masum gösterme çabalarını sürdürüyor.

Dünyanın gözü önünde çoluk çocuk demeden şehirleri yerle bir eden, insanları işkencelerden geçiren katil Esed rejimi ile ilgili, Rusya'dan yeni bir savunma açıklaması geldi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından 2019 Eylül'ünde hazırlanan rapora göre, 173'ü çocuk olmak üzere 14 bin 131 kişi Rusya'nın 'masum' dediği Esed rejimi tarafından işkenceyle öldürüldü.

En az 216 kez kimyasal silah kullanan rejiminin kuşatmasında açlık ve ilaç yetersizliği sonucu 398'i çocuk, 187'si kadın en az 921 sivil yaşamını yitirdi.

Gelinen süreçte bazı terör örgütlerinin katkıları, rejimin durmak bilmeyen zulmü sonucunda yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti.

Esed'in bombardımanından kaçan 3 milyon 587 bin Suriyeli mülteci, Türkiye'ye sığındı.

İDLİB'DEKİ GÖÇ DALGASI

Suriye'nin çeşitli bölgelerinden kaçan halk, muhaliflerin elinde bulunan İdlib'e sığındı. Savaştan önce 1-1,5 milyon insanın yaşadığ kentin nüfusu 4 milyona ulaştı.

Türkiye, kentteki bir rejim katliamını önlemek, sınır güvenliğini sağlamak ve olası bir göç dalgasına mani olmak için Rusya ile imzalanan Soçi Mutabakatı kapsamında bölgeye asker konuşlandırarak durumu kontrol altına almaya çalıştı.

Ancak Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre, Rus ve katil rejimin bombardımanı sonucu, Suriye'nin İdlib kentinde son 3 ayda 830 binden fazla kişinin yerinden edildi. Bombardımandan kaçan siviller, Türkiye sınırına dayandı.

RUSYA'DAN AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

Söz konusu göç dalgası ile ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, rejimin Batı tarafından İdlib'de "savaş suçları", "insani felaket" ve "milyonlarca mülteci akışı" gerekçeleriyle haksız yere suçlandığını söyledi.

Konaşenkov, Batı ülkelerinin Suriye'nin İdlib'deki insani durum konusundaki endişeleri hakkındaki iddialarını eleştirdi, katil Esed'in katliamına silah taşıyan Rusya'nın Suriyelilere gerekli tüm yardımı sağladığını ileri sürdü.