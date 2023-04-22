Rusya'dan Almanya kararı! Sınır dışı edilecekler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın Rus diplomatik misyonların çalışanlarının bir kez daha toplu sınır dışı edilmesine karar verdiği belirtildi.

Moskova'nın "Rus-Almanya ilişkilerinin diplomatik dahil tüm boyutlarını açık bir şekilde yok etmeye devam eden Berlin'in bu eylemlerini şiddetle kınadığı" kaydedilen açıklamada, "Rus tarafı, Berlin'in düşmanca eylemlerine tepki olarak mütekabiliyet gereği Alman diplomatların Rusya'dan sınır dışı edilmesine karar verdi." ifadesine yer verildi.

Rusya'daki Alman diplomatik misyon çalışanlarının sayısının azami şekilde azaltılmasının da kararlaştırıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kararın 5 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmede Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'e bildirildiği aktarıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Rus Zvezda televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya'dan sınır dışı edilmesine karar verilen Alman diplomatların sayısının 20'nin üzerinde olduğunu söyledi.