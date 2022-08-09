İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2022 Salı / 12 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9224
  • EURO
    18,3384
  • ALTIN
    1034.33
  • BIST100
    2785.16
Dünya

Rusya'dan Almanya'ya mezarlık notası!

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinin, Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Werneuchen kentindeki Sovyet Savaş Mezarlığı'na saygısızlık edildiği gerekçesiyle Almanya Dışişleri Bakanlığına protesto notası verdiği bildirildi.

AA9 Ağustos 2022 Salı 17:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Büyükelçiliğin internet sayfasında yer alan açıklamada, ülkedeki Sovyet anıt ve mezarlıklarına yönelik korkunç saygısızlık olaylarının devam ettiği; kısa süre önce bir Alman Neonazi taraftarının Werneuchen'de Sovyet Savaş Mezarlığı'na ırkçı söylemlerle saygısızlık yaptığını gösteren bir videonun internette yayınlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu çirkin eylemi, etnik nefreti kışkırtma ve dünyayı ve Avrupa'yı Nazizm'den kurtarmak için hayatlarını kaybeden askerlerin anısına alaycı bir saygısızlık olarak görüyoruz." denildi.

Alman adli makamlarına bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Alman Dışişleri Bakanlığına, olayın koşullarını belirlemek için kapsamlı önlemlerin alınması, faillerin hesap vermesi ve 16 Aralık 1992 tarihli Rus-Alman Savaş Mezarları Anlaşması uyarınca anıtın güvenliğinin sağlanmasının talep edildiği bir protesto notası verildi." ifadesi kullanıldı.

Werneuchen kentinden sorumlu Ost Emniyet Müdürlüğü de anıta saygısızlık yapıldığını doğrularak bir tanığın, kimliği belirsiz bir kişinin anıta idrarını yaptığı, başka bir kişinin de görüntü aldığını polise bildirdiğini açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedidi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.