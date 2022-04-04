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Dünya

Almanya'ya rest çektiler: Gerekli cevabı vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, “Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz” dedi.

IHA4 Nisan 2022 Pazartesi 20:34 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 20:36
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Almanya'nın çok sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Zaharova Rus basınına verdiği demeçte, Almanya'nın 40 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini doğrulayarak, "Alman siyasi mekanizmasına gerekli yanıtı vereceğiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yaptığı açıklamada, 40 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiklerini duyumuş, söz konusu diplomatlardan ülkeyi 5 gün içinde terk etmelerini istemişti.

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