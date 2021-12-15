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Dünya

Rusya'dan Almanya'ya misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'nın 2 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmesi kararına karşılık vereceklerini belirtti.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 23:32 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 23:32
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Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Zaharova, Almanya'nın, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesi kararını değerlendirdi.

Zaharova, "Berlin'in dostça olmayan eylemleri cevapsız kalmayacak. Kısa zamanda bu konuda açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini bugün bildirmişti.

- Berlin'de işlenen cinayet

Rus ve Gürcistan vatandaşlığına sahip olan Tornike K. 23 Ağustos'ta Moabit semtindeki Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah ele geçirilmişti.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinin bugün açıkladığı kararda, Vadim K'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Alman basınında, Tornike K'nin birçok isim kullandığı, öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Almanya'da 2016'dan itibaren mülteci olarak yaşayan Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  • almanya
  • rus diplomat

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