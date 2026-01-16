Rusya'dan Arktik mesajı: Karşılık veririz

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da yabancı ülkelere ait askeri birliklerin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, İngiltere'nin böyle bir senaryoyu krizin barış sürecini baltalamak için kullandığını söyledi.

Zaharova, "Ukrayna'daki herhangi bir yabancı birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak kabul edilecek. İngiliz birlikleri de istisna olmayacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Zaharova, "İngiliz yetkililerini uluslararası gerilimlerden vazgeçmeye, saygıya dayalı eşit diyaloğa dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Zaharova, İngiltere'nin denizde gemilere el koyma yönünde planlar kurduğuna işaret ederek, "Bu tür saldırgan eylemlerinin hayata geçirilmesi durumunda, bunu Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesinin doğrudan ihlali olarak değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlarından sorumlu tutmak için kaçırmayı tercih edeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin olarak Zaharova, "Nükleer güce sahip ülke liderine yönelik bu tür eylemlerde bulunma yönündeki girişimlerin feci sonuçları olacak." ifadesini kullandı.

- "GRÖNLAND İLE İLGİLİ ANLAŞMAZLIK, ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN ŞEKİLDE ÇÖZÜLMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili planlarını değerlendiren Zaharova, bununla ilgili durumu dikkatle takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyle ilgili her türlü anlaşmazlık, uluslararası hukuka uygun şekilde ve bölge halkının çıkarları dikkate alınarak müzakereler yoluyla çözülmeli. Danimarka'nın bu bölgesi etrafındaki gerilim, Batı tarafından inşa edilen sisteminin başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Kopenhag'ın uzun süredir devam eden eski müttefiki ABD karşısında boyun eğme çizgisinin kusurları apaçık ortada."

Zaharova, Rusya ve Çin'in Grönland'la ilgili planları olduğuna dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.

Arktika bölgesinde gerginliğin arttığına işaret eden Zaharova, "Bu, NATO'nun eylemlerinin doğrudan sonucu olarak gerçekleşti. Bu eylemler, söz konusu bölgeye yönelik sömürgeci yaklaşımın sergilenmesi, bölgenin askerileştirilmesi ve jeopolitik mücadele alanına dönüştürülmesi ile ilgilidir. Tüm bunlar endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Arktika'nın Rusya için stratejik öneme sahip bölge olduğunu, burada barış ve istikrarın korunmasından yana olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Arktik'te, özellikle de güvenlik alanında Rus çıkarlarını görmezden gelme yönündeki girişimler cevapsız kalmayacak. Bu geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak. Bu bölgede sürdürülebilir sosyal ekonomik kalkınmanın sağlanması, doğal çevrenin korunması, kültürel mirasın muhafaza edilmesi ve yerli halkların geleneksel yaşam biçiminin güvence altına alınması amacıyla pozisyonumuzu kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Zaharova, söz konusu bölgede ulusal egemenliği güçlendirmeye, savunma kapasitesini ve Kuzey Deniz Yolu'nun altyapısını geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

- "EGEMEN DEVLETLERE KARŞI TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR, ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ"

ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini yüzde 25'e çıkarma kararını değerlendiren Zaharova, "Rusya, egemen devletlere karşı uygulanan tek taraflı gayrimeşru yaptırımları uluslararası hukukun ihlali olarak görüyor ve tanımıyor." dedi.

Rusya ve İran'ın enerji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uzun vadeli işbirliğine bağlı kaldığını dile getiren Zaharova, "Üçüncü bir ülkeden gelen tehditlere değil ulusal çıkarlarımıza dayanarak tüm ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Zaharova, ABD dahil Batılı ülkelerin İran'daki rejimi değiştirmek için her türlü aracı kullanmaya çalıştığını söyledi.

- "MADURO İLE ALINACAK MAHKEME KARARLARI YASA DIŞI OLACAK"

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasını ve mahkeme karşısına çıkarmasını değerlendiren Zaharova, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Zaharova, Maduro ile alınacak mahkeme kararlarının yasa dışı olacağını bildirdi.

Küba etrafındaki durumun gerginleşmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Zaharova, devletler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

- "HALEP'TEKİ DURUMU ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUZ" VURGUSU

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentindeki durumu endişeyle takip ettiklerini dile getiren Zaharova, Suriye'deki durumun tüm etnik ve dini gruplar arasındaki diyalog yoluyla istikrara kavuşabileceğinin altını çizdi.

Sözcü Zaharova, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.