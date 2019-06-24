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Putin askeri-teknik iş birliğinde yeni strateji geliştiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rekabeti zorlaştırmak, giderek artan siyasi şantaj ve yaptırım unsurlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzden yabancı ülkelerle askeri-teknik iş birliğini daha iyi organize edebilmek için yeni bir strateji geliştiriliyor.' dedi.

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Putin, başkent Moskova'da, yabancı ülkelerle askeri-teknik iş birliğine yönelik komisyon toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Askeri-teknik alanda, Rusya ve yabancı ülkeler arasında yürütülen iş birliğine yapılan baskıya işaret eden Putin, "Rekabeti zorlaştırmak, giderek artan siyasi şantaj ve yaptırım unsurlarının dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

Yabancı ülkelerle askeri-teknik iş birliğinin daha iyi organize edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Askeri-teknik alandaki siyasi, diplomatik, mali, ekonomik ve teknik unsurların daha iyi organize edilebilmesi için bu alanda yeni bir strateji geliştiriliyor." ifadesini kullandı.

Silah ihracatının yanı sıra silahlara yönelik teknik hizmetin de daha etkin bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Rusya ve ortağı konumundaki ülkelerin çıkarları doğrultusunda, Rus teknolojisinin transferi ve ortak üretim uygulamasının sürdürülmesi gerekiyor. Hepimizin çok iyi bir şekilde bildiği gibi buna birçok ortağımız büyük ilgi duyuyor. Ortaklarımızın kendi savunma sanayilerine yönelik taleplerini dikkatle değerlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin’in başkanlık yaptığı toplantıya, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov da katıldı.

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