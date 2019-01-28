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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Astana'nın Şubat ayında olabileceğini söyledi

Rusya'dan gelen son dakika açıklamasına göre Lavrov, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan ve Astana üçlüsü olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran görüşmelerinin Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşan üçlü mekanizma toplantıları için tarih verdi.

Kazakistanlı mevkidaşı Beibut Atamkulov ile yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Lavrov, "Arkadaşlarımızın Suriye konusunda üst düzey uluslararası toplantıları teşvik etme çabalarını gerçekten takdir ediyoruz. Toplantının gelecek ayın ortasında Astana'da yapılması planlanıyor" dedi.

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