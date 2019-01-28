Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Astana'nın Şubat ayında olabileceğini söyledi Rusya'dan gelen son dakika açıklamasına göre Lavrov, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla oluşturulan ve Astana üçlüsü olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran görüşmelerinin Şubat ayında gerçekleşebileceğini söyledi.