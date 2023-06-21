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Dünya

Rusya'dan 'Astana' açıklaması: Yeni yer aranacak

Rusya Devlet Başkanı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, Astana formatının Suriye krizini çözmek için çalışmaya devam edeceğini sadece görüşmeler için yeni yer arayacaklarını söyledi.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 17:23 - Güncelleme:
Rusya'dan 'Astana' açıklaması: Yeni yer aranacak
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Lavrentiyev, Kazakistan'ın başkentinde 20'ncisi düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ana oturumu sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kazakistan'ın Suriye konulu Astana görüşmelerine ilişkin kararını beklenmedik olarak nitelendiren Lavrentiyev, Astana formatının Suriye krizini çözmek için çalışmaya devam edeceğini sadece bir sonraki görüşmeler için yeni yer arayacaklarını söyledi.

Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kanat Tumış, gün içinde, garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'a Suriye konulu 20. Astana görüşmelerinin Astana sürecindeki son tur olarak resmen ilan edilmesini teklif etmişti.

Tumış, ocak 2017'de başlayan Astana görüşmelerinin 20 turundan 18'inin Kazakistan'ın başkentinde yapıldığını belirterek, "Kazakistan'daki görüşmeler Suriye'de gerginliği azaltma bölgelerinin kurulması, çatışan taraflar arasında kanın durdurulması ve bu sayede çok sayıda can kayıplarının önlenmesini sağlamıştır. Böylece ilk baştaki temel amaçlarına ulaşmıştır." demişti.

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