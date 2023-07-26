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Dünya

Rusya'dan kritik toplantı sonrası Azerbaycan ve Ermenistan'a teklif

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları 'Karabağ' gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Lavrov, “Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a parlamenterler aracılığıyla üçlü bir diyalog başlatma teklifinde bulundu' dedi.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 07:08 - Güncelleme:
Rusya'dan kritik toplantı sonrası Azerbaycan ve Ermenistan'a teklif
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin bir sonraki toplantısının bu yıl yapılması planlandığını belirterek, "Umarız müzakere süreci devam eder. Hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın sadece Rusya'yı değil, diğer ülkeleri de arabulucu olarak kullanmakla ilgilendiğini anlıyoruz. Bakü ve Erivan arasında bir anlaşmaya varılması yönünde atılan adımları ve bizim gibi bu yönde çalışanların isteklerini memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bu Azerbaycan ve Ermeni halklarının çıkarlarını esas almalıdır" dedi.

"RUSYA, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN'A PARLAMENTERLER ARACILIĞIYLA ÜÇLÜ BİR DİYALOG BAŞLATMA TEKLİFİNDE BULUNDU"

Bugünkü müzakerelerin diğer alanlarda da müzakere sürecine olumlu bir ivme kazandırmasını umduğunu belirten Lavrov, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'a parlamenterler aracılığıyla üçlü bir diyalog başlatma teklifinde bulundu. Şu aşamada en yakın sonuç, üç başbakan yardımcısının başkanlığındaki üçlü çalışma grubunda varılan ve bölgede ulaşım iletişiminin kesilmesine ilişkin belirli konularda anlaşmaya varılan anlaşmadır. Bu bağlamda, ulaştırma sektöründe sadece bölgesel değil, daha geniş nitelikte gelecek vaat eden projelerin hayata geçirilmesi için perspektifler açılacaktır" ifadelerini kullandı.

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