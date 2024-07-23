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Dünya

Rusya'dan balistik ''Yars'' füzesiyle tatbikat

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik 'Yars' füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.

AA23 Temmuz 2024 Salı 08:54 - Güncelleme:
Rusya'dan balistik ''Yars'' füzesiyle tatbikat
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz'da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

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