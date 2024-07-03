İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,58
  • EURO
    35,0552
  • ALTIN
    2455.73
  • BIST100
    10498.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Batı'ya Ukrayna krizi suçlaması: Kasıtlı olarak uzatıyorlar
Dünya

Rusya'dan Batı'ya Ukrayna krizi suçlaması: Kasıtlı olarak uzatıyorlar

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Batı'nın Ukrayna krizini kışkırttığını ve kasıtlı olarak uzattığını ifade etti.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Rusya'dan Batı'ya Ukrayna krizi suçlaması: Kasıtlı olarak uzatıyorlar
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantıda konuşan Belousov, Rusya ve Belarus sınırlarındaki durumun "gergin" ve "istikrarsız" olduğunu belirterek "Yeni tehditlere karşı koyma yönündeki mekanizmaların yenilenmesine özel önem veriyoruz. Bu, önceliklerimizden biri" dedi.

Avrasya'da güvenlik mimarisinin yenilenmesinin önemine işaret eden Belousov, burada tüm Avrasya ülkelerini kapsayacağı güvenlik sisteminin oluşturulmasının söz konusu olduğunu dile getirdi.

"BATI, UKRAYNA KRİZİNİ HAZIRLADI"

Ukrayna krizine de değinen Belousov, Batılı ülkelerin "Ukrayna'daki geçici hükümete" destek verdiğini belirterek "Batı, Ukrayna krizini hazırladı ve kışkırttı, şimdi de kasıtlı olarak uzatıyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda Belousov, BDT ülkelerinin Savunma Bakanları Konseyi Başkanı seçildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.