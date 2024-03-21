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Dünya

Rusya'dan Batı'ya uyarı: Karşılık vereceğiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına olası hamlesine karşılık vereceklerini söyledi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 16:33 - Güncelleme:
Rusya'dan Batı'ya uyarı: Karşılık vereceğiz
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Peskov, başkent Moskova'da, Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna için kullanma girişimlerini gazetecilere değerlendirdi.

Rusya'nın söz konusu adımlara karşılık vereceğini belirten Peskov, "Hukuki tüm mekanizmaları, şu anda mevcut olanların yanı sıra gelecekte ortaya çıkacak yeni mekanizmaları da kullanacağız." dedi.

Sözcü Peskov, Batılı ülkelere verilecek karşılığın doğrudan mütekabiliyet adımları şeklinde olmayacağına işaret ederek, "Kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz." ifadesini kullandı.

  • Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
  • rusy

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