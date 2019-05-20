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Rusya’dan BBC’ye tepki: Film çekeceğinize halkı bilgilendirin

Rusya, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın zehirlenmesiyle ilgili iki bölümlük bir film hazırlığında olduğunu açıklayan BBC’ye tepki gösterdi. BBC’nin kurgusal filmler çekmektense halkı bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, 'BBC, Salisbury’de gerçekten ne olduğunun kanıtlarına ve yanıtlarına ilişkin yetkililere baskı yaparak halka daha faydalı olabilir.' denildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiliz yayın kuruluşu BBC, İngiltere’nin Salisbury kentinde zehirlenen eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın hikâyesinin konu edileceği iki bölümlük film projesi başlatacağını duyurdu.
 
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan Rusya’nın İngiltere Büyükelçiliği, BBC’nin bu projesine tepki gösterdi.
 
BBC’nin kurgusal filmler yapmaktansa halka daha iyi bilgiler vermeye çalışması gerektiğini belirten Büyükelçilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
 
“BBC, kurgusal filmler yapmaktansa, Salisbury’de gerçekten ne olduğunun kanıtlarına ve yanıtlarına ilişkin yetkililere baskı yaparak halka daha faydalı hizmet edebilir.”
 
NE OLMUŞTU?
 
Londra hükûmeti, eski bir Rus askerî istihbaratçısı olan ve önce Rusya adına İngiltere’ye, ardından ise taraf değiştirerek İngiltere adına Rusya’ya casusluk yapan Sergey Skripal’in kızı Yulia’yla birlikte 4 Mart 2018’de İngiltere’nin Salisbury kentinde Rus istihbarat yetkililerince zehirlendiğini düşünüyor.
 
Birleşik Krallık yönetiminin bu iddiasının arkasında iki gösterge bulunuyor.
 
İlk olarak; yaşanan olayda kullanılan zehrin Sovyetler Birliği’nde üretilen Novichok tipi zehir olduğu öne sürüldü. İkinci olarak ise; Rus askerî istihbaratına mensup olduğu iddia edilen Aleksandr Petrov ve Ruslan Boşirov isimli iki kişinin, zehirlenme olayının şüphelileri olduğu düşünülüyor.
 
Konuyla ilgili iddialar doğrudan İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından dile getirilirken, Londra yönetiminin şüpheli olarak gördüğü iki ismin fotoğrafları İngiliz polisi tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı.
 
Moskova hükûmeti ise İngiltere’nin bütün iddialarını reddederek kapsamlı bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyor.

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