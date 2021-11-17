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Dünya

Rusya'dan Beyrut Limanı kararı! Resmi olarak istendi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, 4 Ağustos 2020'de yaşanan Beyrut'taki liman patlamasına ait uydudan çekilen görüntülerin, Lübnan'a verileceğini açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden, 29 Ekim'de yapılan açıklamada ise söz konusu görüntülerin Rusya'dan resmi şekilde istendiği belirtildi.

AA17 Kasım 2021 Çarşamba 21:13 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 21:13
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Rogozin, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Lübnan yönetiminin isteği üzerine, Beyrut'taki liman patlamasına ait çeşitli araştırmalar hazırladıklarını söyledi.

Söz konusu araştırmaların, yaşanan patlamanın araştırılmasına katkı sağlayacağını belirten Rogozin, "Lübnan'a vereceğimiz görüntüler de olayın nasıl gerçekleştiğinin değerlendirilmesine yardımcı olacak." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden, 29 Ekim'de yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın uydu görüntülerini resmi şekilde Rusya'dan istediği bildirilmişti.

BEYRUT'TAKİ LİMAN PATLAMASI

Beyrut Limanı'nda, 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, patlamayla ilgili soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadı.

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