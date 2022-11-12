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Dünya

Rusya'dan Biden'ın kardeşleri dahil 200 ABD'liye yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün ABD'nin Rus yetkililer ve iş insanlarına uyguladığı yeni yaptırımlara karşılık olarak Başkan Biden'ın kardeşleri dahil 200 ABD'liye ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu.

DHA12 Kasım 2022 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Rusya'dan Biden'ın kardeşleri dahil 200 ABD'liye yaptırım
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Bakanlık açıklamasında "Rusya Federasyonu, Biden yönetimi tarafından yalnızca Rus yetkililere, iş ve kamu görevlilerine ve kültürel şahsiyetlere değil, aynı zamanda şu veya bu nedenle Washington'u memnun etmeyenlere de sürekli olarak uygulanan yeni bireysel yaptırımlara yanıt olarak, 200 ABD vatandaşına giriş yasağı getirdi" denildi. Rusya tarafından 'Durdurma Listesi' olarak adlandırılan listede, ABD Başkanı Joe Biden'ın kardeşleri, ABD yönetiminin akrabaları, askeri-sanayi şirketlerinin başkanları ve lobi faaliyetinde bulunan halkla ilişkiler şirketlerinin yöneticilerinin yer aldığı belirtildi.

200 kişilik listede Başkan Biden'ın kız kardeşi Valerie Biden Owens ile iki erkek kardeşi James Brian Biden ve Francis William Biden'ın yanı sıra uydu fotoğraflama şirketi Maxar Teknoloji'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Johnson bulunuyor. Listede dikkat çeken isimler arasında Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, ABD Savunma Bakanı Austin'in eşi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçenlerde saldırıya uğrayan eşi Paul Pelosi de yer aldı.

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