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Rusya'dan BM’ye Venezuela çağrısı: Kriz müzakere ile çözülebilir

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyinden Venezuela’nın bütünlüğünü korumasını istedi.

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 Rusya, Venezuela’nın egemenliğini ve bütünlüğünü desteklemesi için BM Güvenlik Konseyine yeni çözüm yollarını içeren bir rapor sundu. Rusya'nın BM'deki Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, ülkedeki siyasi krizin müzakere ile çözülebileceğini ifade ederek, Güvenlik Konseyinden Venezuela’daki krizin çözülmesini ve ülkenin bütünlüğünün korunmasını talep etti. Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD’nin desteğini alarak kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesinin ardından siyasi kriz patlak vermişti. Birçok Latin Amerika ülkesinin yanı sıra İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin ardından Polonya, Finlandiya ile Estonya, Litvanya ve Letonya da Juan Guaido’yu Venezuela’da tek yetkili olarak tanıdıklarını açıklamıştı. Türkiye ve Rusya ise mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetini desteklediklerini açıklamıştı.

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