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Dünya

Rusya'dan ''bombardıman uçağı'' hamlesi! Uydu fotoğrafları ortaya çıktı

Rusya'nın Suriye'ye bombardıman uçakları konuşlandırmak için Hmeymim Hava Üssü'nde yer alan pistleri uzattığı ortaya çıktı.

Star.com.tr07 Şubat 2021 Pazar 09:41 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 09:44
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Rusya'nın Suriye'deki en büyük hava üssü olan Hmeymim Hava Üssü'nü genişlettiği ortaya çıktı. Üssün genişletilmesine yönelik uydudan çekilen fotoğraflarda pistlerin uzatıldığı görüldü.

300 metre uzatılacak pistin uzunluğu 3,2 km'ye çıkarılacak. Rusya, pistin uzatılmasıyla 49 yıllığına kiralanan hava üssünde önemli ölçüde daha farklı uçakları barındırabilecek.

Mevcut pistin teknik özellikleri ağır uçakların üsse inmesine imkan vermiyordu. Uzmanlar pistin uzatılmasıyla Rusya'nın hava üssüne Tu-22M3, Tu-95MS ve Tu-160 gibi bombardıman uçaklarını konuşlandıracağı konusunda hemfikir.

Hava üssünün genişletilmesine ilişkin ise Rusya Savunma Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Star.com.tr

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