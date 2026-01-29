İSTANBUL 16°C / 12°C
Rusya'dan Buşehr Santrali için kritik açıklama: Tahliyeye hazırız

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nde görev yapan personelin güvenliği için gelişmelerin yakından izlendiğini ve ihtiyaç halinde tahliye planlarının hazır olduğunu açıkladı.

29 Ocak 2026 Perşembe 21:08
Likhachev, başkent Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik geçen yıl yapılan saldırılarda santralin en güvenli yer olduğunu belirten Likhachev, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu konuyu derinlemesine inceledi ve hem İsrail tarafıyla hem de ABD tarafıyla görüştü." dedi.

Likhachev, çatışma taraflarının, santralin dokunulmazlığı konusuna saygı göstermeleri gerektiğine işaret ederek, "Ancak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde, gerekirse tahliye önlemlerini almaya hazırız." diye konuştu.

Putin, Haziran 2025'te yaptığı açıklamada, İran'ın güneyindeki Buşehr kentinde yer alan santralde yüzlerce Rus personelin çalıştığını söylemişti.

