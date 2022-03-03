Rusya'dan çarpıcı açıklama: Almanya'nın kararı ilişkilerimizi geri dönülmez şekilde etkileyecek

Star Gazetesi 3 Mart 2022 Perşembe 10:13 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 10:27

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Rusya'nın sözde cumhuriyetler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından, 22 Şubat'ta Alman hükümetinin Kuzey Akım 2 projesini askıya aldığını duyurdu.

Bu karar sonrasında açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Berlin'in Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyonunu durdurma kararının Rusya-Almanya ilişkilerinde geri dönüşü olmayan bir hasara yol açacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova yaptığı açıklamada, "Berlin'in projeyi durdurma kararının, bizim suçumuz olmaksızın son yıllarda sorunsuz olan Rus-Alman ilişkilerinde geri dönülemez zararlara yol açacağını belirtmek isteriz. Almanya'nın güvenilir bir dış ekonomik ortak olarak itibarı söz konusu olduğunda, tamamen Alman tarafına aittir." ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Alman makamlarının Kuzey Akım 2 gaz boru hattı sertifikasyon sürecini sona erdirme kararının, uluslararası ticaret hukuku normları açısından kabul edilemez olduğuna inanıyoruz." dedi.

Rus Diplomat konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Bunun, genel olarak Batı'nın ve özellikle Berlin'in Moskova'yı suçlamaktan çok hoşlandığı, ticari projeyi bize karşı siyasi bir silah olarak kullanmanın klasik bir örneği olduğuna inanıyoruz. Almanya'nın aldığı karar, Federal Ekonomik İşler ve İklim Eylemi Bakanlığı tarafından verildi ve kısa bir süre önce projeden özel yatırımcıların tamamen ticari bir girişimi olarak bahsettiler. Alman Hükümeti daha önce, Kuzey Akım 2 sertifikasyon sürecinin münhasıran düzenleyici nitelikte olduğunu ve hiçbir şekilde siyasi durumla bağlantılı olmayacağını temin etmişti. Artık Alman makamlarının tutarsız olduğu ve projeyi Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanma cazibesine yenik düştükleri ve böylece siyaseti ve ekonomiyi birbirinden ayırmadaki yetersizliklerini gösterdiği açık."

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

22 Şubat 2022 tarihinde Alman Şansölye Scholz, Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasını askıya aldığını duyumasının ardından, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yönetimine, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yanıt olarak Kuzey Akım 2 AG ve liderliğine yaptırım uygulama talimatı verdimişti.

Başlangıçta 2019'un sonundan önce tamamlanması planlanan, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının inşaatı 10 Eylül 2021'de tamamen tamamlandı. ancak Washington'un yaptırımları nedeniyle inşaat ertelendi. Gaz boru hattı, Rusya kıyılarından Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanan, yılda toplam 55 milyar metreküp kapasiteli iki diziden oluşuyor.

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