İSTANBUL 8°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2022 Cumartesi / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan çarpıcı ''Türkiye'' açıklaması: Ukrayna'ya SİHA satılması...
Dünya

Rusya'dan çarpıcı ''Türkiye'' açıklaması: Ukrayna'ya SİHA satılması...

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, 'Türkiye'nin Ukrayna ile Bayraktar anlaşması ilişkilerimizi etkilemez.' açıklamasında bulundu.

Sputnik5 Şubat 2022 Cumartesi 07:40 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 07:40
ABONE OL

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, Türkiye'nin Ukrayna'da insansız hava aracı üretimini artırma kararının Rusya-Türkiye ilişkilerini etkilemesinin pek olası olmadığını ifade etti.

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ile Bayraktar insansız hava araçlarının üretimini artırmaya yönelik bir anlaşma imzaladıkları açıklamasıyla ilgili Sputnik'e konuştu.

Cabarov, "Bunun Türkiye ile ilişkilerimizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye kendi silahını satıyor, bu onun kendi iç işleri, bu konuda bir şikayetimiz yok" dedi.

'TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN KENDİ İLİŞKİLERİ VAR'

Rusya ile Türkiye'nin kendi aralarında bir ilişkisi olduğunu belirten Rus Senatör, "Türkiye'de nükleer enerji santrali inşa ediyor, bu ülkeye S-400 sevkiyatı gerçekleştiriyoruz, Türkiye üzerinden doğalgazımız geçiyor. Ukrayna'ya gelince de, bu tür adımların ne kadar yanlış olduğunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.