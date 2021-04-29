Rusya'dan Çekya'ya yönelik aşı açıklaması: Diplomatik skandalla bağlantılı

DHA 29 Nisan 2021 Perşembe 16:05 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:07

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Çekya ilaç düzenleme kurumunun Rusya'nın Sputnik V koronavirüs aşısına ilişkin belgeleri incelemeyi reddetmesinin diplomatik skandalla bağlantılı olduğunu söyledi. Peskov, "Büyük olasılıkla, bu diplomatik skandalla bağlantılı. Gördüğünüz gibi, kışkırtıcı duygular uğruna alınan böyle bir karar Çeklerin çıkarına değil. Burada dünyadaki en etkin aşılardan birinden bahsediyoruz" dedi.

Çekya ilaç düzenleme kurumu, Sputnik V aşısının belgelerini incelemeyi, 'üretici tarafından sunulan belgelerin eksikliğinden dolayı' reddetmişti.

ÇEKYA VE RUSYA ARASINDA DİPLOMAT KRİZİ

Çekya, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusya istihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu belirtti. Bunun üzerinde Rusya, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurmuş ve Çek diplomatlara Moskova'dan ayrılmaları için 19 Nisan'a kadar mühlet vermişti.