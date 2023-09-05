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Dünya

Rusya'dan Çin ve Kuzey Kore'ye bölgedeki gerilimi artıracak teklif

Güney Kore'nin iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekili Yoo Sang-bum, Rusya'nın, Çin ve Kuzey Kore'yle üçlü deniz tatbikatı yapmayı teklif ettiğini iddia etti.

AA5 Eylül 2023 Salı 12:31 - Güncelleme:
Rusya'dan Çin ve Kuzey Kore'ye bölgedeki gerilimi artıracak teklif
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Yonhap'ın haberine göre, Yoo, Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) Müdürü Kim Kyou-hyun'un meclisteki kapalı bir oturumda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kuzey Kore'ye ortak tatbikat teklifinde bulunduğunu söyledi.

Yoo, Şoygu'nun Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ile ikili görüşmesinde, Çin ve Kuzey Kore'yle üçlü deniz kuvvetleri tatbikatı yapma planının gündeme geldiğini öne sürdü.

Kuzey Kore'nin son zamanlarda askeri provokasyonlarının artırdığını söyleyen Yoo, tatbikat planının, Güney Kore ve ABD'nin düzenlediği "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" ortak askeri tatbikatına karşılık olarak yapıldığını savundu.

Öte yandan, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, Rus haber ajansı TASS'a verdiği röportajda, Kuzey Kore ve Rusya'nın ikili siyasi ilişkilerinin yükselişte olduğunu belirtirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) tarafından uygulanan yaptırımların bu ilişkilerin gelişmesine engel olmadığını ifade etti.

Matsegora, Kuzey Kore'nin Rusya ve Çin'in düzenlenecek ortak askeri tatbikatlara dahil edilmesinin uygun olacağını kaydederken, bunun kişisel düşüncesi olduğunu da ekledi.

Şoygu, Kuzey Kore'yi 25-27 Temmuz arasında ziyaret etmişti.

ABD ve Güney Kore'nin "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" olarak adlandırdığı ortak askeri tatbikat, 21-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenmişti.

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