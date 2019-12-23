Rusya'dan çok sert açıklama: Cevapsız kalmaz

star.com.tr 23.12.2019 17:10 - Güncelleme: 23.12.2019 17:19

ABD'nin 2020 savunma bütçesini görüşen Temsilciler Meclisi tasarıya, Rusya-Almanya 'Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) ve Rusya-Türkiye Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklemişti. 17 Aralık'ta Senato'dan onay alan tasarı, 20 Aralık'ta Trump'ın imzasyla kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımlara, Türkiye Almanya ve Rusya'dan sert tepki gelirken Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyacak Nord Stream 2 projesinde Danimarka kıyılarındaki boru hattını döşeyen İsviçre-Hollanda şirketi Allseas, ABD'nin yaptırımları gerekçesiyle projeden çekildiğini duyurdu.

''MÜTTEFİKLERİNİ BİLE CEZALANDIRIYOR''

Rusya Federasyon Konseyinde konuşan Lavrov, hiçbir ülkenin ABD'nin güvenilmez olduğundan şüphe etmemesi gerektiğini söyledi.

Lavrov açıklamasında, ''Artık ABD'nin yaptırımlar, ültimatomlar ve tehditlerle ekonomik sorunlarını çözmek için, en yakın müttefiklerini bile cezalandırdığından dünyadaki hiçbir ülkenin şüphe edemeyeceğini düşünüyorum. ABD bir şey vaat ederse, her an vazgeçebilir" ifadesini kullandı.

Lavrov Pazar günü yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin, tıpkı Türk Akım gibi tamamlanacağına dair güvence verdi. Rus Bakan, yaptırımlara yeni tedbirlerle yanıt vermeyi planladıklarını belirtti.

PESKOV: MÜTEKABİLİYETSİZ KALMAZ

Moskova'nın ABD yaptırımlarını "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu tür eylemlerin projenin tamamlanmasını engellemeyeceğini belirtti.

Yaptırımlar karşısında ulusal çıkarlara en iyi şekilde hizmet edecek tedbirlerin tartışılacağını belirten Peskov, ''Rusya'nın karşılık vereceği yaptırımlar hakkında henüz çok erken, ancak bu tür eylemler cevapsız kalmayacak.'' dedi.

Peskov, Rusya'nın projeden çekilen Allseas şirketinin yeri için bakındığını çünkü birinci önceliklerinin Kuzey Akım 2'yi bitirmek olduğunu ifade etti. Peskov, her halükarda yaptırımların mütekabiliyetsiz kalmayacağını vurguladı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA 'KARŞILIK MESAJI' VERMİŞTİ

Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları basın mensuplarına yaptığı açıklamda, yaptırımlara karşılık verileceğini belirtmişti.

Erdoğan açıklamasında, ''Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akım ile ilgili “buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabi ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum “biz kabile devleti değiliz.” Burası Türkiye… Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız.'' ifadelerini kullanmıştı.

ALMAN FİRMA 'BİTECEK' DİYOR

Almanya'dan peş peşe gelen yaptırım eleştirilerinin ardından, Kuzey 2'nin inşaat projesinde Gazprom'un ortağı olan Alman şirketi Uniper, boru hattının inşaatını tamamlayacaklarına dair duyduğu güveni yineledi.

Şirketten bugün yapılan açıklamada, ''Kuzey Akım 2 projesinin hızlı bir şekilde tamamlamanın yollarını bulacağımızdan eminiz. Bu Avrupa için oldukça önemli bir proje. Çünkü gelecek gaz, Avrupa pazarında kaynakların güvenilirliğini ve rekabeti güçlendirecektir.'' ifadelerine yer verildi.

NORD STREAM - 2

Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.

Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.

TÜRK AKIM PROJESİ

Türk Akımı projesinde ise, 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşan bir gaz boru hattının inşası öngörülüyor. Doğalgaz boru hattının, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin gaz tedarikini karşılaması için Rus gazının Türkiye üzerinden taşınmasını öngörüyor.

Rusya'nın Gazprom şirketi, bu hat üzerinden akacak gaz için Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ı pazar olarak görüyor.