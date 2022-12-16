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Dünya

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine olumlu cevap

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı, Türkiye-Rusya-Suriye görüşmeleri önerisine ilişkin açıklama yaptı.

16 Aralık 2022 Cuma 11:45 - Güncelleme:
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifine olumlu cevap
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Esed'le görüşme konusunda, "Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, ardından savunma bakanlarımız bir araya gelsin, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Böylece bir dizi görüşmeler zincirini başlatmış olacağız" demişti.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu teklifine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Erdoğan'ın Türkiye, Rusya ve Suriye liderleri arasında üçlü görüşme teklifine olumlu yaklaşıyoruz" denildi.

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