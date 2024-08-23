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Dünya

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Putin bir karar verdi

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırısına verilecek cevabın değerlendirildiğini belirterek, 'Başkan (Putin) bir karar verdi. Kursk bölgesinde yaşananlarda sorumluluğu olan herkes ağır şekilde cezalandırılacak' dedi.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Putin bir karar verdi
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Rus medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Antonov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki işgaline verilecek cevabı değerlendirdiğini ve Rus toprağına yönelik saldırıdan sorumlu olanların cezalandırılacağını ifade etti. Antonov, "Samimiyetle söylüyorum ki Başkan (Putin) bir karar verdi. Kursk bölgesinde yaşananlarda sorumluluğu olan herkesin ağır şekilde cezalandırılacağına kesinlikle inanıyorum" dedi.

Antonov ayrıca, ABD'nin Ukrayna'ya tedarik edilen silahların kullanımıyla ilgili tüm kısıtlamaları belli bir süre sonra kaldıracağını öne sürdü. Washington yönetiminin Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarında ABD silahlarını kullanmasına izin verilmeyeceği yönündeki son açıklamalarını "kışkırtma" olarak nitelendiren Antonov, "Mevcut yönetim, bir elini uzatıp, diğer eliyle arkasında hançer tutan biri gibi davranıyor. Esasında mevcut kısıtlamaların tamamının belli bir noktada fazla düşünmeden kaldırılması yönünde bir karara zemin hazırlıyorlar" dedi.

ABD, 2022'den bu yana Ukrayna'ya 55 milyar dolardan fazla askeri yardım sağlarken, gönderdiği silahların kullanımını Ukrayna toprakları, karşı ateş ve savunma amaçlı sınır ötesi operasyonlarla sınırlamıştı.

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