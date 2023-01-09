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Dünya

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'de görüşmeyi planlıyoruz

Rus ve Ukraynalı ombudsmanlar, 12-14 Ocak'ta Türkiye'de bir araya gelmeyi planlıyor. Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, 'Bir toplantı olasılığını ve müzakerelerimizin olası öncü gündemini istişare ediyoruz.” ifadesini kullandı.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 19:41 - Güncelleme:
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Türkiye'de görüşmeyi planlıyoruz
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Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, 12-14 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

"ÖNCÜ GÜNDEMİNİ İSTİŞARE EDİYORUZ"

Çeşitli ülkelerden çok sayıda ombudsmanın Türkiye'de düzenlenecek bir foruma katılacağını belirten Moskalkova, "(Ukrayna tarafıyla görüşme) Böyle bir toplantı planlıyoruz. Bir toplantı olasılığını ve müzakerelerimizin olası öncü gündemini istişare ediyoruz." ifadesini kullandı.

UKRAYNA AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitro Lubinets de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'de Rus tarafıyla bir görüşme planlandığını belirtmişti.

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